No paran extorsiones contra taxistas de Orizaba, afirman

A pesar de que los asaltos y secuestros de taxistas no han dejado de ocurrir, para este sector el principal problema que tienen hoy en día es la extorsión por parte de policías estatales, sobre todo los que se encuentran en el municipio de Huiloapan.Jairo Guarneros Sosa, asesor del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba, indicó que lo que está ocurriendo con esos elementos es que detienen a los taxistas con cualquier pretexto y al revisarlos a veces no tienen su licencia vigente y por eso se los llevan detenidos, cuando no es nada que les corresponda a ellos, pues eso es competencia de Transporte del Estado o de Tránsito en todo caso.Si sus documentos están en orden, añadió, entonces “casualmente” al revisarlos les encuentran un cigarrillo de mariguana o se cae una bolsita con polvo blanco, que tampoco es delito, pero así lo consideran ellos, se los llevan también a la cárcel de Huiloapan y ahí, para salir, deben pagar una multa administrativa de 3 mil 500 pesos y 3 mil 500 pesos más por su auto, pero como además éste se lo llevó la grúa a un corralón de El Encinar, ahí tienen que pagar al menos 10 mil pesos más para sacar su unidad.El representante de taxistas denunció que eso está ocurriendo al menos cinco veces a la semana por los compañeros que conocen, más los que no sepan ellos.Lo peor, dijo, es que esa acción está avalada por Asuntos Internos de la Secretaría, porque se ha comunicado con ellos y están enterados de la situación.Guarneros Sosa lamentó que el secretario de SSP no diga nada y el subsecretario diga que no hay extorsiones en el estado.Destacó que no dicen que se vayan los elementos de SSP, porque entienden que su presencia es necesaria por la inseguridad que se vive, pero sí que no sean ladrones y que el secretario ponga orden para que se acaben las extorsiones.