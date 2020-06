No paran las quejas contra CMAS Xalapa por falta de agua en colonias

Continúan quejas de ciudadanos por el mal servicio que brinda la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) en Xalapa, en esta temporada de estiaje.



Vecinos de diversas colonias de Xalapa, incluyendo la zona centro, acusan el desabasto.



Aunque el área de Operación y Mantenimiento de la CMAS manifestó que este problema se debe a las fugas en las tuberías, originados por abrir y cerrar válvulas, hecho que ocasiona una flexión y ruptura de éstas, los reclamos son constantes por no dar prontitud a dicha escasez.



A través de redes sociales de la dependencia se maneja un programa de distribución del líquido por sectores y colonias, con un esquema marcado de 48 horas con servicio y 48 sin él, aunque los xalapeños aseguran que no se cumple, reportando hasta más de 4 días sin agua.



También, la dependencia municipal ha justificado que por los tandeos, las fugas aumentan y por lo tanto, el proceso de abastecimiento se atrasa, ya que acuden por las noches a identificar el lugar de la ruptura.



Algunas colonias con más días sin agua son: Carolino Anaya, Higueras, Casa Blanca, Revolución, colonia Centro, Sumidero, Valle de los Pinos; población que realiza reportes constantes a la Comisión y sólo les informan que pasarán la información o simplemente no contestan.



Además, han señalado que para remediar la problemática, en ocasiones les avisan que mandarán pipas con agua.



Estas constantes quejas son evidentes, tanto en las redes sociales de CMAS como en medios de comunicación, donde la principal exigencia es la regularización del servicio.