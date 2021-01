No paran los asaltos y extorsiones, afirman taxistas de Orizaba

Taxistas de Orizaba señalaron que ante los asaltos de que son objeto por parte de delincuentes y las extorsiones que sufren por parte de autoridades, ya no saben de quién cuidarse.



Trabajadores del volante que pidieron omitir sus nombres para evitar represalias indicaron que la delincuencia sigue afectando a este gremio y cuando los abordan hombres, jóvenes y hasta mujeres los han asaltado.



Uno de los entrevistados comentó que en una ocasión fue abordado por una joven mujer y cuando menos se dio cuenta la vio inyectarse algo en una vena y de pronto ya se había sentado detrás de él y le puso un cuchillo en el cuello.



Mencionó que afortunadamente todo quedó en el susto, pues la mujer se bajó y no le robó, aunque tampoco le pagó, pero al menos no le hizo nada.



Sin embargo, indicaron, además de la inseguridad, siguen siendo objeto de extorsiones por parte de personal de Transporte, de Tránsito y hasta elementos de corporaciones de seguridad, como la SSP.



Uno de ellos contó que hace algún tiempo hizo un servicio a Córdoba para una persona que venía de visita y quería ir a un lugar de interés en ese municipio; sin embargo, prácticamente al llegar fue detenido por elementos de la SSP que le revisaron todos sus documentos, pero al no encontrar nada, de plano le dijeron que les diera “para el refresco”, por lo que les ofreció 40 pesos, pero no los quisieron, le dieron a entender que eso era muy poco.



Finalmente se conformaron con 100 pesos al ver que el trabajador del volante no traía nada más.



Sin embargo, luego de eso el taxista opta por no ir a Córdoba, pues no ve el caso de estar expuesto a que le quiten su dinero las autoridades.



Agregaron que lo mismo les pasa a los e Córdoba que vienen aquí, o cuando van a la Sierra de Zongolica, con el riesgo además de que sólo los asalten, por lo que esos viajes que antes eran buenos, ahora lo piensan para hacerlo.



Descartaron que para ellos sea una opción denunciar los asaltos y extorsiones, pues sólo pierden el tiempo y les puede resultar contraproducente.



Asaltos en carreteras



Por su parte, delegado de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC (AMOTAC) en la región de Orizaba, Aldo Romero Lezama, señaló que si bien es cierto que los operativos que lleva a cabo la Guardia Nacional en carreteras ha permitido la recuperación de vehículos, los asaltos se siguen dando, pues la delincuencia rebasa por mucho a la autoridad.



Indicó que el punto de mayor riesgo sigue siendo la zona limítrofe de Veracruz y Puebla, con el “famoso” kilómetro 225 en su carril de bajada o a la misma altura de subida, en donde incluso la semana pasada se tuvo un enfrentamiento de la Guardia Nacional con delincuentes, pero también en el estado se tienen varios focos rojos.



Uno de ellos, destacó, es el propio puerto, en la Aduana, pues saliendo de ahí les han quitado varios camiones a los transportistas.



Otro punto de incidencia de asaltos, abundó, es la zona de La Tinaja-Tierra Blanca y se ha comenzado a saber de casos en la ruta del Puerto de Veracruz a Xalapa.



Romero Lezama reconoció que las autoridades están haciendo su trabajo en cuanto a recuperación de vehículos, pero lo que son los asaltos no se han podido frenar.



Señaló que si bien se sabe de recuperación de unidades, desconoce si las autoridades ha hecho detenciones de los asaltantes.