No paran los servicios esenciales, aclara Ayuntamiento de Xalapa

El Ayuntamiento de Xalapa anunció que no se interrumpirán servicios públicos esenciales en el municipio.



A través de un comunicado, las autoridades municipales dieron a conocer que todas aquellas actividades y servicios que brinda el Ayuntamiento de Xalapa para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, como el servicio de recolección de residuos sólidos, alumbrado y seguridad, no se verán interrumpidos por el Coronavirus (COVID-19).



El personal de la Subdirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos trabajará a través de guardias, por lo que el servicio de recolección continuará en sus diferentes horarios; sin embargo, se exhorta a la población a sacar sus desechos a la vía pública al escuchar el toque de campana, para no afectar la imagen urbana o generar problemas de salud.



Asimismo, los trabajadores de la Subdirección de Gestión de Energía mantendrán con la administración del servicio de alumbrado público y atenderán los reportes ciudadanos en los números telefónicos 8 13 91 90 y 8 13 62 32.



Por su parte, El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no interrumpirá sus servicios atendiendo a las medidas establecidas por el Ayuntamiento y la Secretaría de Salud ante la contingencia sanitaria.



De igual forma se estipuló que los servicios médicos que ofrece el organismo, seguirán operando en horario normal, todo ello bajo un sistema de turnos para evitar las filas; aunque se recomienda a la ciudadanía recurrir a ellos sólo si es necesario.



Además, el servicio de odontología se prestará únicamente para casos de urgencia y El Velatorio Municipal y la Unidad de Trabajo Social funcionarán de manera habitual.



Las reuniones de los clubes de las personas adultas mayores, talleres de capacitación para el trabajo, capacitación de producción de hongos y de huertos comunitarios y escolares se suspenderán del 20 de marzo al 20 de abril, con el propósito de cumplir con la recomendación de las autoridades de mantener una sana distancia.



Aunado a ello, se pide a la población mantenerse informada a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Xalapa, la Subdirección de Salud, la Secretaría de Salud y evitar compartir información diferente a la emitida por las autoridades en la materia.



Si se necesita acudir al DIF Municipal para realizar un trámite, las personas deben comunicarse previamente a los números telefónicos: 228 8220 008, 228 8220 009 ó 228 8220 010, para que el personal de guardia les agende una cita.



Respecto a las actividades de La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), se decretó que esta, no realizará trámites y servicios referentes a la Gerencia Comercial de manera presencial, pero se mantendrán activos los puntos de cobro ubicados en las plazas comerciales Ánimas y Crystal, así como en las instalaciónes de la calle Barragán.



En ese sentido, se sugiere realizar el pago en línea a través de la página: www.cmasxalapa.gob.mx/pel. Para solicitar informes y asesoría se puede llamar al número telefónico 228 2370 300, extensiones 127 y 205.



El personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal estará disponible ante cualquier acontecimiento, y pone a disposición de la población el número 911 para la atención de emergencias.



Mientras tanto, la Dirección de Protección Civil mantendrá guardias las 24 horas. Se pueden reportar emergencias al número 8 40 42 20.



La Tesorería mantendrá sus servicios de atención al público para realizar cualquier trámite y pago de 09:00 a 16:00 horas, y la Dirección de Administración continuará sus actividades normales y atención a proveedores, acatando las recomendaciones.



La Oficialía del Registro Civil laborará de lunes a domingo de 08:30 a 19:00 horas para realizar trámites de nacimientos, defunciones y copias certificadas. El acceso se realizará en grupos pequeños para no poner en riesgo a los usuarios y empleados, y se ofrecerá gel antibacterial.



No se permitirá el ingreso de acompañantes, por lo que debe acudir sólo el interesado; en caso de que se requiera la presencia de testigos éstos deberán permanecer afuera de las instalaciones hasta que sean llamados; además, para evitar filas, se darán citas previas para las áreas de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. Se ponen a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 141 6200, 141 6082 y 141 6113.



Como medida preventiva y para brindar servicio de manera responsable a los ciudadanos que asisten al Palacio Municipal a realizar trámites en diversas áreas, se informa que únicamente se podrá ingresar de cinco en cinco a las diversas ventanillas y de ser acompañados, sólo tendrá acceso el interesado, quien encontrará en diversos puntos de las instalaciones gel antibacterial para limpiarse las manos. La atención se brindará de 09:00 a 15:00 horas.