No paran reclamos de Verificentros contra Gobierno de Veracruz

Dueños y concesionarios de Verificentros bloquearon este miércoles la calle Juan de la Luz Enríquez para pronunciarse de nueva cuenta contra la reforma de ley que otorga a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) la facultad de cobrar por verificaciones vehiculares.



Los quejosos argumentaron que fueron engañados por las autoridades estatales al asegurarles que tendrían mesas de trabajo que nunca se realizaron.



“Somos empresarios que no estamos dispuestos en ningún momento a convertirnos en empleados o proveedores de Gobierno, como lo pretende la nueva ley. No hubo acuerdos”.



Comentaron que el proceso no fue el correcto al brincarse a los concesionarios y ser falto de argumentos legales.



“Nos mandaron los lineamientos y nos dijeron que después de los acuerdos que se tomaron, esos eran los nuevos lineamientos pero en ningún momento nos preguntaron. Esto lesiona a nuestro patrimonio y al espíritu del programa. Lo único que se está buscando es otro impuesto recaudatorio”, dijo.



Mencionaron que los ciudadanos están acudiendo a verificar pero al no tener los hologramas, no les pueden prestar el servicio.



"Somos alrededor de 270 concesionarios en el Estado. SEFIPLAN pretende abrir una plaza en cada municipio para que nos vendan los hologramas ahí. SEFIPLAN quiere hacer convenio con la Banca Comercial, ¿por qué no metió al Banco Bienestar?", cuestionaron.