No paran robos a comercios de Veracruz Puerto, expone CANACO

Aunque hay coordinación con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y se reportan los casos de robos, los robos a comercios continúan presentándose en Veracruz y Boca del Río, señaló el Presidente de la CANACO, José Antonio Mendoza García.



Atribuyó que estos casos pueden deberse a la situación económica que ha generado la pandemia del COVID-19 y el desempleo que ha generado.



"Lo que está sucediendo en precisamente por la pandemia, no queremos decir que tiene que ser así forzosamente, pero la situación económica que es lo que nos preocupa, levantar el estado para quitar cualquier índice de delincuencia producto de la necesidad económica que tiene la gente", indicó.



El representante de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, precisó que mensualmente los empresarios tienen acercamiento con el titular de la SSP y exponen la situación que presentan en materia de seguridad.



Se expuso el caso de las casetas de vigilancia en varios puntos de la ciudad que están inactivas por falta de presupuesto por parte de la Secretaría y la posibilidad que hay de que la iniciativa privada participe en la apertura.



"Hay varias casetas que las tenemos detectadas, aquí es la situación de presupuesto, no tienen un presupuesto amplio como para poder activar estas casetas y habíamos acordado a futuro, porque ahorita no es posible, participar la iniciativa privada en el mantenimiento en la cuestión de seguridad en esas casetas, pero no se ha dado, es por eso que hay casetas sin servicio", finalizó.