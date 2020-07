No paran robos en zona Centro de Veracruz Puerto, afirman vecinos

Comerciantes de la zona Centro del puerto de Veracruz aseguran que los robos a locales y casas continúan; la semana pasada, contabilizaron 3 atracos en un sólo día en una misma cuadra.



Se trata del área de mercados que abarca las calles de Serdán, Esteban Morales, Miguel Hidalgo y Arista.



En abril pasado, se manifestaron bloqueando la calle Hidalgo para exigir mayor vigilancia, sin embargo, no ha habido mejoría y ahora se mantienen como “vecinos vigilantes” porque con la pandemia la delincuencia es mayor.



El jefe de manzana, David Galván Quezada, comentó que han logrado detenciones pero los delincuentes salen y vuelven a robar.



"Aquí levantaron la cortina, allá en frente también, en la otra calle robaron hace una semana una estética que ya han robado 3 veces, uno de deportes lo robaron y otra ahí en Bravo los robaron en un mismo día, en una misma noche, estamos pidiendo que haya vigilancia, no pedimos otra cosa", dijo.



Tras reunirse con personal de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Veracruz, solicitaron el apoyo para podar los árboles que tapan las luminarias, aunque la respuesta fue que por la emergencia sanitaria no hay personal.



Cada uno de los vecinos y propietarios de locales ha buscado la forma de ir podando los árboles para mejorar la iluminación en las noches.



"Nos pusieron las lámparas que fue lo que logramos con el bloqueo (en el mes de abril) y vinieron los del Ayuntamiento diciendo que no pueden venir porque no están trabajando el corte de árboles porque si van a Bravo ahí están los árboles, no es cortarlos, tapan la iluminación y roban a gente durante el día".