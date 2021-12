No paró la educación física durante la pandemia; no hay rezago

El director general de Educación Física Estatal, Miguel Ángel Ochoa García, negó que la pandemia de COVID-19 haya provocado mayor rezago en esta área de la enseñanza, pues afirmó que los docentes que la imparten estuvieron cerca de los alumnos en las aulas."El maestro de aula está pendiente del desarrollo intelectual del niño, nosotros contribuimos a que de esta manera la Educación Física sea una vez más uno de los medios que permita que haya salud mental y emocional", expresó.En ese sentido, expuso que el Primer Encuentro Veracruzano de Educación Física, que se desarrolló este viernes en el Estadio Xalapeño, busca agradecerle a los profesores de este subsistema educativo por no haber dejado de trabajar durante la pandemia, haber estado cercanos a las comunidades donde desempeñan su labor y preparándose para el regreso a clases presenciales."Educación Física, como toda la Secretaría, no paró, si bien hubo unas limitantes por pandemia es de reconocer toda la labor de todos los docentes que se esforzaron en la medida de lo posible de manera virtual o con todos los medios que ellos trataron de realizar para tener contacto con la comunidad estudiantil, desde videos, materiales impreso y virtuales", expuso.Ochoa García afirmó que partiendo de la experiencia dejada por la emergencia sanitaria, los profesores de Educación Física están preparados para lo que venga."La pandemia sí fue una enseñanza para todos. Fue muy dura, fue una situación que causó muchas vicisitudes. Eso no lo podemos negar. Pero, insisto, aprendimos juntos, aprendimos con los padres, aprendimos con los niños, aprendimos que como sociedad podemos lograr muchas cosas", aseveró.Bajo el lema "Por una Cultura de Paz e Inclusión", el funcionario de la SEV destacó que este encuentro demuestra el lado humanista de la actual administración estatal."Es una indicación desde nuestro Presidente, Gobernador y Secretario de Educación de Veracruz, que tenga la parte humana antes que todo, es importante incluirnos como sociedad, trabajar unidos, es nuestra obligación y es lo que estamos haciendo", concluyó.