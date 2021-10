No pasa el camión de la basura en colonias de Tres Valles

Muy buenas tardes,Agradezco el espacio dentro de este medio de comunicación para externar la siguiente problemática en el municipio de Tres Valles, Veracruz.Desde hace aproximadamente 2 meses no contamos con servicio de recolección de basura en muchas de las colonias y nos pone en una situación muy insalubre a muchos de los habitantes ya que tenemos mucha acumulación de basura dentro de nuestras casas, no queremos vernos obligados a quemarla o tirarla en montazales ya que es peligroso y dañino al medio ambiente, desconozco los motivos por los cual no pasan ya que dicho servicio se paga con una pequeña cuota cada vez que pasan, se dice que el mismo municipio no les paga ni los apoya, desconozco si ese sea el motivo solo sé que el municipio no se ha preocupado por hacer algo al respecto y estamos muy molestos con esta situación, pedimos de favor ya se tomen medidas y reactiven este servicio tan necesario para los ciudadanos de este municipio.Atentamente,(...)