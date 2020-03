No pasa nada si se denuncia acoso sexual en la BENV, recriminan alumnas

Alumnas de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, indicaron que a pesar de denunciar a la Dirección casos de acoso sexual de maestros, nunca se hizo nada ni se procedió a sancionar a alguien.



Al respecto, Dana Salas Cortes, señaló que se animaron a dar a conocer nombres de docentes debido a que están cansadas del hostigamiento sexual que sufren en las aulas por algunos docentes.



“Veíamos a la escuela muy indiferente, vimos que no se tomaban acciones y lo que decidimos fue armar un plan, tenemos dos semanas que lo llevaríamos a cabo, nos cansamos y la lucha es solas. Mostrar las pancartas para mostrar inconformidad, la escuela Normal es indiferente a la situación de violencia que se vive”, dijo.



Refirió que en su caso y en el de algunas compañeras ha sufrido acoso sexual por parte de un docente y aunque ha mostrado su inconformidad, incluso encarando a su agresor, nada ha pasado.



“Hablo de mi experiencia, jamás he levantado la voz hasta el día de hoy, era permisiva, hasta que empecé a no callar y los maestros que decían cosas que no me parecían era decirles y que no es justo que me vieran las piernas, eso me pasó con un docente de aquí. Creo que se animaron a poner nombres porque están cansadas quieren que sepan quienes son los maestros”, precisó.



Finalmente, las alumnas aseguraron que no confían en la Dirección ni en la Secretaría de Educación, pero esperan que alguna autoridad haga algo al respecto y se sancione a los profesores.



“En el Centro de Estudios de Género sí, pero en la dirección no y varias veces pusimos quejas sobre maestros y jamás se nos dio respuesta, algunos de mis compañeros no creemos tampoco en la Secretaría, la lucha es de nosotras”, concluyeron.