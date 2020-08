No podemos cerrar la refinería de Cadereyta: Presidente

Ante la demanda de autoridades locales y de organizaciones ambientales del cierre de la refinería de Cadereyta por la contaminación que genera, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que su gobierno no puede cerrarla porque es parte de la estrategia para que México sea autosuficiente en combustibles pero se comprometió a buscar mecanismos para que esta refinería no contamine.



En conferencia de prensa en las instalaciones de la Séptima Zona Militar, el Ejecutivo federal advirtió que esta demanda pueda ser usada con fines electorales.



“Desde que llegamos al gobierno no ha habido aumento en términos reales de las gasolinas del diésel, del gas, de la luz y no va a haber aumentos. En la medida que tengamos la autosuficiencia en combustibles vamos a poder hasta reducir el precio de los combustibles".



Y agregó: “Entonces no podemos cerrar la refinería de Cadereyta, esto puede ser, como tengo duda, una demanda legítima de los ciudadanos, de los Gobiernos Municipales, del Gobierno del Estado y tenemos que explicarles que necesitamos esa refinería. Lo que tenemos que buscar –y comprometernos– es a que no contamine y eso se puede lograr. Esa es la alternativa".



Acompañado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Presidente señaló que debido a que se acerca el proceso electoral no deja de haber oportunismo político en este tema.



“Como ya estamos en temporada electoral, no deja de haber oportunismo, politiquería, los paladines, no de la defensa del medio ambiente o de la defensa de las libertades. Se ponen muy activos los que quieren cargos, los que tienen puestos”, concluyó.