No podemos seguir con un INE que actúa por capricho: Diputada Federal

La diputada federal por MORENA, Ivonne Cisneros Luján, indicó que en la próxima reforma electoral que se promueva y se discuta en el Congreso de la Unión, tras el ejercicio de la Revocación de Mandato, se analizará el papel del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que afirmó que no se puede seguir con un organismo que actúa por "capricho".Y es que indicó que las decisiones que ha tomado el ente comicial en torno a este referéndum, como la instalación de apenas la tercera parte de las casillas que se instalan normalmente en otras votaciones; se tendrán que analizar en un futuro cambio constitucional."Son de las cosa que las y los diputados tendremos que analizar ahora que se viene en el próximo periodo la reforma electoral, porque la ciudadanía no puede estar atrapada con una institución que actúa por capricho", expresó en conferencia de prensa.Luego de anunciar las iniciativas que ha presentado ante el pleno de San Lázaro relativas a cambios a las Leyes del IMSS, ISSSTE y en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres; Cisneros Luján acotó que los mexicanos deben entender que la democracia participativa llegó para quedarse y deben hacer uso de este derecho."Cuando vayamos haciendo más ejercicios van a participar más, hasta que la democracia participativa se convierta en costumbre, eso es lo que necesitamos, y cambiar nuestra forma de participación, no es de la noche a la mañana porque es cambiar nuestra cultura política, es poco a poco", apuntó.La integrante de la Cámara Baja del Congreso de la Unión aseveró que no ha visto que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quién en los últimos días ha informado sobre la inauguración de obras, esté violentando la Ley y la prohibición establecida en la veda gubernamental."Yo no he visto que esté violando la Ley, pero en determinado momento serán las instancias correspondientes quienes lo tengan que juzgar, pero ése es otro asunto", comentó ante los cuestionamientos de los reporteros.Además reconoció que si bien la Ley Federal de Revocación de Mandato no habla de una "ratificación" del titular del ejecutivo en el cargo, como este ejercicio ha sido interpretado por organizaciones promoventes; adicionó que hay personas que votarán en un sentido o en el otro."La ciudadanía organizada y cada quien en lo individual está en su derecho de interpretar el ejercicio como considere", aseguró al considerar que por ahora no se puede hablar de una eventual separación del poder de López Obrador y lo que ello conllevaría, porque es algo futuro que depende de la votación el 10 de abril."No vale la pena hacer futurismos de una decisión que para empezar es el primer ejercicio que vamos a hacer, entonces esperemos que haya mucha participación de la población y que población decida si está o no aprobado", enfatizó la legisladora morenista.Explicó que cuando hay ausencia del Presidente de la República es el Congreso de la Unión el que determina quien lo suple, tal como lo estipula la Constitución Federal."Por lo pronto lo que a mí me parece importante es que la población piense lo que piense, acuda a hacer uso de su derecho a participar en este ejercicio", reafirmó.