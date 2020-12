No podrá celebrarse fin de año en "Los Portales" de Veracruz Puerto

El próximo 31 de diciembre, los restaurantes de "Los Portales" de la ciudad de Veracruz deberán cerrar sus puertas a más tardar a las 22:00 horas, para evitar aglomeraciones en la zona y el aforo a los establecimientos debe ser del 50 por ciento de su capacidad total.



Ante la contingencia sanitaria y dado que es una tradición acudir a convivir en las últimas horas del año, se permitirá que operen pero sin ampliar la capacidad como generalmente se hacía en años anteriores, detalló el director de Comercio Municipal, Jesús Sanz Barradas.



"La capacidad de los negocios siempre se rebasa, cada negocio tiene diferentes aforos, en el caso de uno a lo mejor normalmente tiene 40 mesas y cuando llega el 31, que rebasan los aforos, puede llegar hasta el doble o más, luego no se puede ni caminar porque en los pasillos meten mesas y llegan de 10, 2 y de 4 pero este año no verán eso".



Son 9 los restaurantes que se encuentran en "Los Portales" que ya firmaron un acuerdo para respetar las medidas interpuestas en cuanto a la ocupación e implementación de medidas sanitarias.



Se instalarán vallas para delimitar el ingreso a cada uno de los establecimientos y personal de la Policía Naval e inspectores de comercios permanecerán en cada entrada para cerrar el ingreso una vez que se tenga la capacidad máxima.



"Todos están de acuerdo, vamos a cerrar a partir de mañana, vamos a poner las vallas para estar con ejercicios de cómo trabajar para que cuando lleguemos al 31 estemos bien asentados. Habrá un inspector por cada negocio, tanto de Gobernación como de Comercio y vamos estar pendientes de las reservaciones y cuando ya esté completo, en ese momento se cierra el acceso con una valla", dijo.



El acceso será por reservaciones, por ello se pide a la población prever que no podrán llegar a esperar mesa.