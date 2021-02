No preocupa a hoteleros cancelación del Carnaval de Veracruz “presencial”

La cancelación del Carnaval de Veracruz no representa una gran pérdida económica para el sector hotelero de Veracruz y Boca del Río, toda vez que sólo significa un "buen fin de semana" de incremento de ocupación de habitaciones.



El presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia, indicó el incremento promedio en la demanda es del 50 por ciento, llegando al pico durante sábado y domingo de carnaval.



No obstante, no lo menosprecian porque en temporada baja dos días son buenos para el sector turístico.



"El carnaval para el sector representa un buen fin de semana, no podemos decir que el carnaval represente una temporada alta, representa un buen fin de semana en una temporada baja como es el mes de febrero. El año pasado tuvimos 70 por ciento de ocupación en los días de carnaval y el fin de semana de carnaval al 100 por ciento. El carnaval representa en promedio un 50 por ciento de manera general".



Tras el anuncio de que el Carnaval de Veracruz se llevará a cabo de manera virtual, el representante de los prestadores de servicios turísticos señala que ya estaban preparados y no contaban estas fechas dentro de sus esquemas de ventas.



"Ya esperábamos que no hubiera un carnaval presencial. Ya estábamos proyectados a no contar con este fin de semana y se cumple lo que pensábamos", concluyó Lois Heredia.