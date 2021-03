No pudieron: dueños de al menos 6 hoteles en Xalapa venden sus edificios

Dueños de hoteles comenzaron con la venta de sus establecimientos o a reconvertirlos en edificios de oficinas, admitió el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura (UNEH), Marcos Suárez Domínguez.



“Sí hay hoteles en venta, no puedo decir cuáles son, lo que sí es que hay 6 hoteles en Xalapa que están en venta, importante, locales pero es un hecho que están en venta pero no los puedo mencionar”.



Y en algunos casos, admitió que los hosteleros cambiaron el giro de sus negocios de recibir turistas a alojamiento de estudiantes.



“Hemos hecho hasta la imposible para subsistir, para seguir al frente con el negocio del hospedaje, hemos visto noticias de hoteles que han cerrado sus puertas, hoteles que están dando marcha atrás en sus operaciones y eso es triste porque la gente invierte”.



Recordó que las empresas invierten no sólo para generar ganancias, sino para crecer y a la vez generar empleos.



“Está todo estancado, como los cangrejos vamos para atrás y Semana Santa la damos por muerta”.