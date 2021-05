No puede Fiscalía: Desapariciones forzadas en Veracruz quedan sin castigo

El área de transparencia del Poder Judicial del Estado confirma la poca probabilidad de que presuntos implicados en casos de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, de 2015 a la fecha, sean sentenciados.



De las denuncias interpuestas sólo un en caso habría un veredicto contra los implicados, sin embargo, el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) no reporta ningún caso en su área de transparencia.



Lo anterior revelaría el trabajo deficiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la integración de las carpetas al respecto, pues los fallos han sido absolutorios o impugnados. En el viejo sistema de justicia penal, ningún implicado ha sido sentenciado.



Cabe señalar que en marzo de 2018 la Fiscalía Regional de la Zona norte de Tuxpan obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra de ocho ex policías municipales de Papantla.



Esto al comprobar su responsabilidad en el delito de desaparición forzada, cometido en agravio de dos víctimas de identidad reservada, sin embargo, el fallo fue rebatido y este asunto se mantiene en tribunales.



Además, en mayo de este 2021 Juez en Coatzacoalcos encontró culpables del delito de desaparición forzada a 2 exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que en 2018 desaparecieron a una persona de nombre Román Barriga.



En su reporte, el Poder Judicial no incluye este caso, pero sería el único con una sentencia en firme en contra responsables del delito en 6 años.



Crímenes en la impunidad



Cabe recordar que, de 2016 a la fecha, las autoridades iniciaron investigaciones contra policías estatales y municipales por su implicación en hechos posiblemente constitutivos de este delito, pero nada ha ocurrido.



En los casos de las desapariciones cometidas por particulares, el panorama es el mismo, tanto en el viejo, como en el nuevo sistema.



De esta manera, de las 13 causas penales que inició la Fiscalía General del Estado (FGE) de 2015 a 2020, bajo el sistema anterior de justicia, prácticamente ninguna ha terminado en sentencia condenatoria, de acuerdo con el Poder Judicial.



Al responder a una solicitud de acceso a la información pública, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que, de ese año a la fecha, el mayor número de investigaciones se han radicado en los distritos judiciales de Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla, cada uno con cuatro casos.



Asimismo, en Córdoba y en Xalapa, se han llevado a cabo la radicación de dos carpetas de investigación en cada uno; en tanto que, en el caso de Veracruz, hay una indagatoria que se abrió por este delito.



De estos casos, llama la atención que ambas autoridades mantiene una impunidad del 100 por ciento, pues ni siquiera una ha sido concluida con sentencia condenatoria, a pesar de que en la entidad se han llevado a cabo procesos contra decenas de policías.



Sistema oral no generó cambios



Por cuanto hace al nuevo sistema de justicia penal, con los juicios orales, el panorama no es distinto; en distritos judiciales como Acayucan, donde se han reportado 10 desapariciones e implicaciones de elementos policiacos —municipales y estatales—, la autoridad no reportó un sólo proceso que haya sido radicado.



En Coatepec, solo hay un caso reportado en 2018 de una persona del sexo masculino de la que ni siquiera se establecieron datos como la edad; no se definió la condición del proceso iniciado.



En el caso de Coatzacoalcos, apenas hay una carpeta iniciada dentro del proceso penal 747/2019, que tiene como víctima a un masculino de 38 años y que era chofer. El estatus del proceso se encuentra apenas en la liberación de la orden de aprehensión correspondiente.



Córdoba reporta dos casos: un hombre del que no se tienen datos mayores, pero con la advertencia de que, en este proceso penal, el 48/2018, “todavía no recae sentencia alguna”. El mismo caso aplica en un hecho que tuvo lugar en el 2020 con dos víctimas, una empresaria y un empresario.



En Cosamaloapan, no se reporta proceso alguno iniciado al respecto; Tierra Blanca está en las mismas condiciones; Jalacingo del mismo modo. Tampoco se reportan casos en Martínez de la Torre, ni en Misantla.



Orizaba reporta cuatro desapariciones forzadas agrupadas en tres carpetas de investigación: 203/2019 ocurrida en Ixtaczoquitlán con dos víctimas, un masculino y una femenina; el 126/2020 con una víctima del sexo masculino; así como un caso en Río Blanco, con una joven estudiante de 21 años como la víctima.



En las tres indagatorias, no se especifica en qué etapa del proceso se encuentra actualmente la carpeta de investigación.



De los dos casos que tiene reportados Poza Rica, no hay un solo sentenciado: en uno de ellos, el caso se encuentra en la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por una excusa planteada y en el otro, no se ha siquiera ejecutado la orden de aprehensión.



San Andrés Tuxtla ni siquiera tiene claridad con los datos respecto a este ilícito pues mientras no reporta un solo caso, acota que sí existe un proceso penal, el 33/2021, pero aduciendo no saber más pues los datos de la víctima son de identidad reservada, además que no se ha ejecutado orden de aprehensión al respecto.



En Veracruz, de los dos casos, uno se encuentra en investigación complementaria y uno más, de 2018, la Fiscalía lo perdió al dictarse una sentencia absolutoria contra el responsable, y aunque se apeló, no hay datos del curso actual.



En Xalapa no se reporta un solo caso de sentencias o procesos penales iniciados por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, de los que casos denunciados. En su momento se reportó que la agrupación de Los Fieles, al interior de la Fuerza Civil, perpetró distintos delitos de este tipo.