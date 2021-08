No puede haber “plan único” para regreso a aulas, cada escuela es diferentes: Iglesia

El regreso a las aulas tiene que hacerse de manera planificada, de acuerdo al contexto epidemiológico y social, ya que no puede existir un plan único para todas las escuelas porque sus condiciones son diferentes, señaló el padre Florentino Lucas Valdez.



El párroco encargado de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción estimó que tampoco se debe abrir todos los planteles de manera simultánea, porque cada uno requiere de inversión para implementar los protocolos.



“Hay que canalizar recursos y abrir las escuelas que tengan protocolos convenientes. El regreso a las aulas tiene que hacerse de manera planificada de acuerdo al contexto epidemiológico y social que nos toca vivir. Hay que canalizar recursos y abrir las escuelas que tengan protocolos convenientes. Evitemos navegar a ciegas”, señaló el presbítero.



En este contexto, Lucas Valdez hizo notar que en estos tiempos de clases y salones virtuales hay muchas mamás que no veían los avances de sus hijos, incluso, los mismos alumnos decían que no aprendían gran cosa.



“Es una necesidad el regreso a las clases presenciales lo más pronto posible, porque el aprendizaje y el desarrollo intelectual ha disminuido, la deserción escolar es una realidad, han aumentado los trastornos como la obesidad, ansiedad, depresión, adicciones y la violencia intrafamiliar.



“Ante la tercera ola de contagios que estamos viviendo por la variable Delta del Covid 19, se hace necesario que el regreso a clases sea seguro para bien de todos. El responsabilizar a los padres de familia de un posible contagio de sus hijos en las escuelas, la publicación de un decálogo para el regreso a clases, el modelo mixto de clases presenciales-virtuales, nos dicen el qué, pero no el cómo. ¿Qué protocolo seguir cuando se dé un contagio en la escuela?”, cuestionó.



El vicario apuntó que en un mensaje de los obispos mexicanos ante el ciclo escolar 2021-2022, en este contexto de pandemia Covid-19, se encuentran orientaciones al respecto.



“Nos recuerdan que la educación es la piedra angular de todo proyecto de Nación, que necesitamos de un verdadero Estado Social que promueva la educación, de un cambio en el modelo de desarrollo que respete y proteja la dignidad de la persona humana.



“Por lo tanto, la educación debe ser una prioridad en la política nacional, que garantice un Programa Estratégico General para el Regreso Presencial a la Comunidad Educativa, que parta de un diagnóstico serio, calificado y amplio, que recoja las realidades y las voces de la educación pública y privada, mediante un pacto educativo local, pues la educación no es instrumento de ideologización sino una acción noble y auténtica”, enfatizó.