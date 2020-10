No pueden con problema de aguas negras; vecinos viven entre hedor en Emiliano Zapata

Desde el martes pasado los vecinos del Fraccionamiento Jacarandas, ubicado a un lado de la Unidad Deportiva Bugambilias en el municipio de Emiliano Zapata, denunciaron que las aguas negras se desbordaron de una planta tratadora abandonada que es usada para descargue.



Los vecinos inconformes señalan que a pesar de que desde mayo pasado enviaron un oficio al Ayuntamiento para que realizara labores de desazolve las autoridades no atendieron el llamado y a partir del martes las aguas negras inundaron la calle Palapas y Privada de Arenas, lo que podría afectar las viviendas de la zona debido a que el agua sigue subiendo sus niveles.



Señalan que la situación empeoró el sábado por la noche y el hedor ha convertido a esta zona en un foco de infección ante las enfermedades.



La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa acudió a brindar apoyo con camiones bomba, pero estos no pueden trabajar porque ni siquiera tienen ubicada la alcantarilla.



De acuerdo con los afectados, quienes piden anonimato, ni siquiera el Ayuntamiento de Emiliano Zapata cuenta con planos de esta planta, según les informaron los trabajadores de la Comisión.



“Vinieron los de Xalapa a querer desazolvar en donde hicieron un agujero los de CMAS de Emiliano Zapata, pero no encuentran cómo entrarle al tubo. Pidieron a Emiliano Zapata que mandara máquina para ver hacia dónde va la tubería pero el director de CMAS sólo da pura evasiva, dice que está trabajando, pero esto tiene tres días que está”, señaló uno de los vecinos.



Detallaron que esta planta tiene al menos 3 metros de profundidad y las aguas negras comenzaron a brotar de las alcantarillas; a ello se suma que hay una barda que está a punto de colapsar con el riesgo de que las aguas Inunden la zona.



“Están trabajando a ciegas porque no hay un plano de cómo están las tuberías, tampoco lo saben los del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, pedimos que excavaran para hacer una zanja de 35 metros para que lo conectaran al colector pluvial de Bugambilias pero dicen que es un gasto”, señaló.



Por ello, los colonos mantienen retenidos a los vehículos de CMAS Xalapa como medida de presión para que las autoridades de Emiliano Zapata tomen cartas en el asunto.



“Queremos hechos, que realicen una cañería apropiada para que sepan por dónde va a pasar, no es mucho gasto porque sólo tendrían que abrir 50 metros. Hay dos camiones de CMAS Xalapa, cerramos el portón. Es una manera de presionar para que el presidente municipal de Emiliano Zapata tome cartas en el asunto y no nos mande nada más a personas que no resuelven”, advirtieron.