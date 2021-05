No quedará impune ataque en campo de futbol de Atoyac: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que la balacera de este lunes en un campo de futbol en Potrero, municipio de Atoyac, se tratara de un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, sino que se trató de un ataque armado el cual dejó 4 muertos.En conferencia de prensa, reconoció que lo acontecido en ese lugar sí fue un tema de preocupación en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz porque las víctimas eran personas que estaban de manera pacífica ingiriendo bebidas alcohólicas y sin tener armas.“Pero lamentablemente al indagar sobre quienes pudieron ser, se hace un estudio de lo que estaba pasando y estas personas estaban tomando bebidas alcohólicas en la zona de un campo, no había partido, no había juego, no era así, sino que ocuparon ese lugar para tomar, pero también se descubrió que tenían en su posesión droga, una caja de droga”, dijo.Por ello aseguró que piensan que los responsables de la acción violenta pertenecen a un grupo delictivo.“Para nosotros son personas y vamos a ir tras los responsables, independientemente de qué hacían, con todas las agravantes que se les puedan aplicar a quienes lo hicieron”.Reiteró que las víctimas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, pero no agredían a nadie.“No fue enfrentamiento, estaban desarmadas y aun cuando fuera lo otro, tampoco, no vamos a permitir de ninguna manera venganzas, cobros entre grupos delincuenciales y no vamos a prejuzgar, vamos contra todo aquel que cause daño a otra persona lo prive de la vida, es homicidio tras ellos, así va a ser”.Al mencionar que su Gobierno trabajará para detener la ola de violencia, presumió que comparativamente con años anteriores se ha actuado contra la impunidad en Veracruz.“Que trascienda que aquí persona que atente contra la vida de otra persona, que agreda a una mujer, persona que actúe fuera de la Ley, tendrá sus consecuencias ante la justicia, va a ser importante que se dé a conocer y hemos dado a conocer algunas sentencias que ha logrado la Fiscalía por 50 años contra secuestradores”, resaltó.“Eso de Atoyac no va a quedar impune, vamos a indagar más y ya tenemos por ahí unos avances”, expresó finalmente.