No queremos perder a nuestros hijos por COVID, dicen padres de Orizaba

Cientos de niños de 12 a 14 años arribaron al Instituto Tecnológico de Orizaba para recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19; en el área de vacunación pasaron solos pero sus padres los podían ver desde las gradas del auditorio donde se realizó la inmunización.Alberto Hernández, padre de familia, indicó que jamás dudó en aplicarle la dosis a su hijo cuando llegara el momento, pues destacó que muchas personas han muerto por este padecimiento y no quiere que su vástago lo padezca sin protección.Nohemí López, madre de un menor de 13 años, dijo que aun cuando su hijo no quería acudir a la vacunación por temor al dolor que le pudiera provocar y los efectos que trae consigo, ella le animó pues se sentirá más segura toda la familia si el más pequeño ya tiene al menos una dosis.En entrevista, el encargado de programas federales en Orizaba, Rogelio Rodríguez, explicó que hoy se realizó esta jornada en la ciudad y el municipio de Río Blanco."Vacunaron a menores de 12 a 14 años así como también para rezagos de 15 a 17 y de 18 en adelante que no se han vacunado, que vienen por su segunda dosis o refuerzo. La respuesta ha sido muy buena, la gente ha venido desde muy temprano, los padres de familia han traído a sus hijos para que sean vacunados y estén protegidos contra el COVID-19".Mañana 7 de mayo se estará aplicando la dosis para estos menores de 12 a 14 años, en Mariano Escobedo, La Perla y Coscomatepec y el 10 de mayo en Alpatlahuac, Ixtaczoquitlán, Ixhuatlancillo y Atzacan. Y el miércoles 11 de mayo en Calcahualco.Recordó que a los menores se les aplica la vacuna Pfizer; a los de 18 años en adelante que van a iniciar esquema AstraZeneca o Cansino o su segunda dosis de la vacuna que puede ser AstraZeneca.Para las personas que ya cumplieron los cuatro meses de haber completado su esquema de vacunación, se pueden aplicar también refuerzos o los adultos mayores que ya cumplieron cuatro meses de haberse aplicado su primer refuerzo ya puedan recibir el segundo.El supervisor escolar de Escuelas Secundarias Generales zona no. 13 de Orizaba, Jorge Miranda Galindo, exhortó a los padres de familia a llevar a sus hijos a vacunar contra el COVID-19, pues así estarán más protegidos los infantes ante algún brote, pues el padecimiento no sería grave."Esa es una gran medida de protección que se ha dado en todo el país. Desde los adultos mayores fueron los primeros y ya vamos con la cuarta vacunación y en el caso de los jóvenes la primera, pero los especialistas siempre lo han dicho es mejor tener alguna vacuna que nada".Añadió que los papás deben estar cocientes de que la dosis va ser de bien para sus vástagos."Es parte de la estrategia nacional la vacunación así como los filtros desde el ingreso en la puerta de la escuela, aula, patios, vamos a desinfectar los salones periódicamente, aplicaremos gel y cuidando que los alumnos no pierdan el hábito construido de usar el cubrebocas".El docente de profesión destacó que nadie se puede confiar pues aún se pueden presentar brotes de coronavirus en las escuelas, y eso sería peligroso.Dijo que todos los docentes y supervisores se han preocupado porque las medidas no se relajen, y eso ha dado muy buenos resultados.Incluso consideró que uno de los lugares más seguros para los estudiantes es la escuela. "En las instituciones educativas se les cuida mucho a los jóvenes".