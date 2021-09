No quieren a docente por flojo, en secundaria de Teocelo

Padres de familia de la Escuela Secundaria General “Manuel C. Tello”, en Teocelo, tomaron el plantel para exigir la salida de unos de los docentes.Los padres y madres se encuentran inconformes con las clases del profesor, ya que consideran que son deficientes, además de que incumple con sus horarios de clases, por lo que piden su cambio.Al respecto, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Rafael Chama, indicó que la inconformidad de los padres viene de tiempo atrás, pues incluso a través de un oficio ya se había solicitado la salida del docente ante la Dirección y la Subdirección de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).Sin embargo, por la pandemia el tema estaba detenido y ahora con el regreso a las aulas, vuelven a hacer la petición.“Los padres están inconformes, hay quejas de los alumnos que no da clases, falta mucho y esto ha afectado a los alumnos porque llegan al bachillerato y reprueban porque no tienen los conocimientos, salen mal preparados”.“Pedimos el cambio del docente, los padres ya no lo quieren, existe el expediente donde hay actas firmadas por el maestro y padres donde se compromete a mejorar su enseñanza y no faltar y no ha cumplido, esto ya viene de generaciones atrás pero con la pandemia se olvidó el asunto”, detalló.Refirió que apenas se reanudaron las clases hace dos semanas y el maestro ya ha faltado dos veces, por lo que insistieron en que se vaya.Por ello, dijo que acudirán a la Secretaría de Educación para que puedan resolver el conflicto pero en caso de que no haya respuesta, volverán a tomar la escuela.