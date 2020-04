No reabrirán negocios en Córdoba, pese a protesta de empleados y locatarios

Luego de cerrar varias calles aledañas al palacio municipal para exigir apoyos por falta de ingresos por el cierre de bares, cantinas y algunos restaurantes, trabajadores de estos sectores acordaron con las autoridades municipales créditos de financiamiento en lo que pasa la contingencia por COVID-19.



Desde temprana hora se apostaron en varias calles del centro histórico, argumentando que desde hace mes les cerraron sus fuentes de empleo y no tienen dinero, en su caso, los dueños de los negocios para pagar renta, energía eléctrica, agua y salarios, pues sus empleados están padeciendo ya los estragos de esta problemática.



Una comisión ingresó a Palacio Municipal para dialogar con autoridades municipales, quienes se comprometieron a proporcionar créditos de financiamiento y despensas en lo que pasa la contingencia.



Muchos se negaron a recibir la ayuda, pues indican que quieren trabajar y que se abran los bares, lo cual les dijeron que no es posible continúa la fase 3 por el coronavirus.



Al ser la mayoría de los manifestantes los que aceptaron la propuesta, todos se retiraron y dijeron que retornarán el día 15 de mayo para analizar con el sector salud y el municipio el avance de la pandemia y ver la posibilidad de que se abran los negocios, pues no creen aguantar tanto tiempo sin ingresos económicos.