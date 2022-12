No regalen mascotas en Navidad, terminan abandonados, piden animalistas

La asociación civil “Regalemos un Paraízoo” pide a la ciudadanía xalapeña celebrar festividades decembrinas sustentables sin usar heno y musgo, así como evitar dar animales como regalo, los cuales terminan abandonados.“Este año en la asociación recibimos más de 30 tortugas que por falta de espacio o interés ya no pudieron seguir en sus hogares, también iguanas, conejos y cuyos. Recordamos a la población el problema del que somos partícipes al consumir heno y musgo ilegal, dichas plantas están protegidas y su regeneración suele ser tardada, por lo que invitamos a no comprarlas y a retornarlas al bosque si ya las adquirieron”, comentó la voluntaria Valeria García.Por su parte el veterinario y director del área de bienestar y salud animal de la asociación, Tomás Valdez, planteó que los ciudadanos deben educarse sobre el aprovechamiento de los ejemplares de vida libre, tanto de animales como de plantas.El director general y asesor jurídico de la asociación, Luis Alfonso Villarnobo García, afirmó que se trata de educar a la población más que de sancionar; “no sirve de nada que haya una ley muy estricta cuando realmente la gente lo va a seguir haciendo. Muchas veces las autoridades no se dan abasto”.Lamentó que las autoridades no brindan una respuesta favorable en todos los casos, además de que la población carece de una cultura de denuncia.“Hay una deficiencia de la Fiscalía pero también hay mucha omisión por parte de la ciudadanía, porque no denuncia. La ley de Protección Animal de Veracruz prohíbe vender perritos en la vía pública, ni hablar de la fauna silvestre. Eso ya está prohibido pero la gente no denuncia. La gente lo ve, toma su celular y lo publica en redes sociales, eso no sirve”, concluyó.