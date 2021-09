No reporta Registro Civil de Orizaba decesos de menores de edad por COVID

En lo que va de la pandemia han muerto 525 personas con domicilio en Orizaba, reveló el Alcalde Igor Rojí López, quien agregó que hasta el momento no se ha reportado algún fallecimiento de menor de edad.



"De acuerdo al Registro Civil y sacando las estadísticas de los últimos 18 meses, no habido ningún menor de edad muerto por Coronavirus en la ciudad. Todos han sido mayores de edad, desgraciadamente sí hemos tenido decesos pero son de gente mayor de edad".



Y los menores que han fallecido en Orizaba en algún hospital de la ciudad son de otros municipios. "En total hay 525 orizabeños muertos por COVID-19 durante toda la pandemia. Hubo meses como en junio del 2021 que solo tuvimos 4 decesos o como agosto del año pasado que fueron 83 casos. Esos han sido la cifra más baja y el pico más alto".



Y dijo que la última estadística que tiene del mes de septiembre es de 5 personas que ya habían muerto por Coronavirus en Orizaba.



En referencia a la promesa que hiciera para que el Ayuntamiento corriera con los riesgos de la realización de pruebas COVID-19 para estudiantes, dijo que hasta el momento ninguna escuela o padres de familia han solicitado que algún menor se le haga este proceso con tal de conocer sí sufrió el contagio del virus.



Pero aseguro que la autoridad no escatimará recursos económicos para poder efectuar estos exámenes, lo que sí dejó en claro fue que las pruebas solo son para estudiantes no así para docentes, pues estos últimos tienen su servicio médico en el ISSSTE o en el IMSS.