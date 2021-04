No repuntan las ventas en el Mercado “Poza Rica”

Tras un año de encierro por pandemia de coronavirus, las ventas en el Mercado “Poza Rica” apenas repuntaron del 5 al 25 por ciento durante el primer trimestre del 2021.



La secretaria del interior del mercado, Marcela Vicencio Galindo, dijo que buscan cómo sobrevivir, señalando además del COVID a las políticas públicas del Gobierno municipal que considera fueron inadecuadas, por una mala comunicación entre autoridad y comerciantes.



Explicó que cerrar a los negocios con giro no esencial perjudicó a cientos de comerciantes, ya que no contaban con un colchón financiero para soportar la pérdida de clientes.



Sobre el virus, comentó que en el mercado se tuvieron contagios pero afortunadamente no hay fallecimientos.



Ahora, con mil 10 locales que ofrecen productos y servicios y cree que resurgirán como “el ave fénix”. Los comerciantes del mercado “Poza Rica” esperan que con el Día del Niño haya una mejoría.



Marcela Vicencio, quien cuenta con su local desde que sus padres lo fundaron hace más de un año 50 años, dijo que por ello ocupa las redes sociales a través de un perfil de Facebook para promover a los comercios de este centro de abasto.