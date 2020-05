No reputaron ventas para restauranteros en el Día de las Madres, lamenta CANIRAC

Aunque los restauranteros esperaban la celebración del Día de las Madres con la esperanza de lograr un repunte en sus ventas, lamentablemente esto no ocurrió, reconoció el empresario restaurantero David Castañeda Roldán.



El integrante de la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) explicó que con la contingencia sanitaria se vivió una situación atípica, pues la gente no salió.



Comentó que los restauranteros se habían preparado para esta fecha e incluso algunos negocios que habían cerrado reabrieron sus puertas, recontrataron personal, todos prepararon sus paquetes pero el consumidor no llegó.



Reconoció que algo que también les ha afectado es el impedimento de ofrecer bebidas, pues, aunque no es su giro principal, los clientes acompañan su comida con un clericó, su carne con un vino o una cerveza y a veces esto llega a representar el 40 por ciento del consumo total.



Consideró que del total de clientes que esperaban, cuando mucho llegó un 20 por ciento, aunque lo que sí repuntó fue el servicio a domicilio.



Sin embargo, mencionó que para el empresario esto no es satisfactorio, ya que, si acaso se cubren los gastos mínimos e implica algunas complicaciones ofrecerlo, pues no todos los platillos se pueden ofertar, pues el tiempo de traslado provoca que algunos alimentos se afecten al perder frescura, como las ensaladas y la carne.



Castañeda Roldán, quien recientemente terminó su periodo como presidente de la CANIRAC en Orizaba, mencionó que, si la cuarentena se alarga, no se sabe cuántos negocios puedan cerrar, ya que, aunque se reinicie en junio la actividad, la recuperación no será fácil.