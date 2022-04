La respuesta ciudadana en la actual jornada de vacunación en Córdoba contra el COVID-19 ha sido muy baja por lo que han buscado estrategias para lograr que la gente acuda a inocularse, afirmó la coordinadora de Salud Municipal, Rosario Merino Domínguez.Destacó que aumentó el número de módulos de vacunación no sólo en el Palacio Municipal, sino en mercados, centros de salud y comunidades pero aun así la gente no se quiere vacunar."La gente no se quiere vacunar, se puso la primera dosis y después ya no quisieron", lamentó.Por otra parte anunció que ya inició la aplicación de la cuarta dosis para los jóvenes en el rango de edad de 18 a 29 años, solo deberán tener cuatro meses después de su última vacuna.