No saben nada del Director de Gobernación ni Comandante de la policía de Orizaba

El alcalde Igor Rojí López admitió que sigue sin saber nada de dos funcionarios de la administración, se trata del director de Gobernación, Erick Morales Reyes, y el comandante Víctor Hugo Cid, conocido como Fantomas.



Señaló que Morales Reyes viaja cada sábado a Xalapa, ya que es maestro de la Universidad Veracruzana, por lo que aún espera que se presente y ver qué va a pasar con él. Descartó que haya huido, pues no tiene por qué.



Sobre el comandante Cid Guzmán, señaló que se conoció que el pasado sábado entraron elementos de fuerzas estatales a su casa, pero no se sabe si lo detuvieron o no o qué es lo que pasó con él.



Mencionó que el ayuntamiento sigue en la disposición de colaborar con el Gobierno del Estado, por lo cual ha estado hablando con el inspector que quedó a cargo de la seguridad, y se han tomado algunos acuerdos, por ejemplo, que personal de intendencia ingresara a las instalaciones del C5, pues el lugar estaba “hecho un asco”, además de que ingresaran monitoristas a trabajar en el C5, ya ellos son empleados, y se recuperaran las cámaras de videovigilancia, pues las rompieron. También ingresó a laborar la Secretaria de dirección.



El Alcalde de Orizaba fue entrevistado al término de la sesión de Cabildo que se llevó a cabo este lunes, la cual se prolongó por más de tres horas debido a que llegaron abogados del Colegio Silvestre Moreno Cora y ofrecieron colaborar con el ayuntamiento ya que consideran que el operativo realizado en la ciudad era anticonstitucional.



También llegaron integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública para solicitar una reunión y tratar el mismo tema de la policía.



Asimismo, tres ciudadanos llegaron a presentar sus quejas luego de que elementos de la Fuerza Civil y SSP ingresaran a sus domicilios con violencia, los golpearan en dos de los casos y les robaran pertenencias y objetos de valor.