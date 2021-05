No sale convocatoria y ya 5 académicos se apuntan para la Rectoría UV

Aunque será hasta el 30 de junio cuando la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana emita su convocatoria para elegir al próximo rector, hay por lo menos 5 académicos que ya han manifestado su intención de competir e incluso ya hacen una especie de precampaña para presentar sus propuestas de trabajo.



Se trata de Jorge Manzo Denes, Roberto Ruiz Saldaña, Martín Aguilar Sánchez, Ana Beatriz Lira Roca y Rocío Ojeda Callado, quienes ya han hecho pública su intención de competir y convocan a foros y entrevistas, cuando de acuerdo con la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana sólo se contemplan prácticamente dos etapas que son el registro y una entrevista con los miembros de la Junta de Gobierno.



Además de ellos, otros aspirantes a suceder a Sara Ladrón de Guevara al frente de la UV son la secretaria académica, Magdalena Hernández Alarcón; el secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Spinoso; el director de Administración Escolar, Héctor Francisco Coronel Brizio; así como los vicerectores Alfonso Pérez Morales de Veracruz y Carlos Lamothe Zavaleta de Coatzacoalcos.



Estos últimos han confirmado, a través de sus equipos de trabajo, que será en las próximas dos semanas que manifestarán públicamente su intención de competir por la Rectoría de la UV.



De los que públicamente ya anunciaron su intención de competir está Jorge Manzo Denes, director del Instituto Neurociencias, cuya aspiración se volvió insistente al competir por tercera ocasión. Ya inició la realización de foros y en sus redes sociales escribe sobre los desaciertos en la UV que asegura, él resolverá cuando llegue a la Rectoría.



Otro que no se ha querido quedar atrás en advertir que quiere llegar a la Rectoría de la UV, es el consejero del INE, Roberto Ruiz Saldaña, quien hasta publicó una reseña sobre su trabajo de tesis presentado para obtener su tercera licenciatura en esta institución universitaria, cuyo objeto de estudio fue la propia Universidad Veracruzana.



Recientemente, el académico e investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, Martín Aguilar Sánchez, dijo que sí quiere ser el próximo rector y para ello organizó un foro universitario para decir que ya es hora de "cerrar el ciclo de ser una universidad de viejo régimen, autoritaria y democratizarla".



Quien también ya dijo participará entre su grupo de colaboradores es Ana Beatriz Lira Rocas, economista, académica e investigadora. A Lira Rocas se le recuerda del escándalo mediático en que se convirtió su separación de la Coordinación del Programa de Formación en Gestión Municipal y de la Maestría en Gestión Municipal en la UV a la llegada de Sara Ladrón de Guevara.



La última aspirante es la académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Rocío Ojeda Callado, quien desde sus redes sociales asumió la postura de rectora al hablar sobre el proceso de admisión de la UV y felicitando a los próximos estudiantes, hecho que le correspondía a la actual rectora Sara Ladrón de Guevara.



Rocío Ojeda Callado no sólo se pasó por el arco del triunfo la Ley Orgánica de la Universidad; los protocolos y los reglamentos internos, sino que arrebató el discurso institucional y se asumió ya como rectora al publicar este sábado en su Facebook un mensaje dirigido a los aspirantes a ingresar a la UV, que a la letra dice:



“Estimados jóvenes, les deseo todo el éxito del mundo para superar este gran reto y les mando un fuerte abrazo a la distancia a los futuros halcones ¿Están listos?”, agregando la imagen de una joven estudiante con la siguiente leyenda; “Hoy la vida te presenta un nuevo reto pero sólo es un paso más para encontrar el éxito que tanto has buscado. Ánimo, futuras y futuros halcones de la UV”.



Sin duda un mensaje que anula completamente a Sara Ladrón de Guevara como máxima autoridad de la Universidad Veracruzana y exhibe a Rocío Callado sin conocimientos en las disciplinas de comunicación estratégica y comunicación organizacional (sobre todo esta última que se refiere a la estructura, discursos y línea jerárquica de las organizaciones).



Pero seguramente la lista de aspirantes se ampliará porque falta un mes y días para que la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana emita la convocatoria y mientras tanto, los integrantes de este órgano colegiado siguen observando el comportamiento de estos personajes.