No sancionarán a alcaldes que tardaron con Planes de Desarrollo

El Congreso del Estado no procederá contra los alcaldes que incumplieron con la entrega del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) en tiempo y forma, confirmó el Secretario de Fiscalización, Everardo Domínguez Landa.Al justificar que los nuevos presidentes municipales se encuentran en una “curva de aprendizaje”, sentenció que corrigieron las observaciones que se les hizo y a la fecha “son positivas”.“Las correcciones que se hicieron, que les recomendamos, todas fueron atendidas y nosotros hemos informado a las comisiones que corresponden y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política”, dijo.Domínguez Landa fue cuestionado sobre los ayuntamientos de Atlahuilco y José Azueta y el concejo municipal de Amatitlán, mismos que no entregaron en tiempo sus planes municipales a quienes el mismo Congreso advirtió de sanciones.Sin embargo, negó que vayan a proceder motu proprio, sino que esta determinación sería accionada por el pleno del Congreso.“Hay muchas variantes. Cuando hablamos de procedimiento hay unas que son de procedimiento y otras que son profundas, el caso de los planes tiene que ver con procedimientos entonces disminuye el riesgo de cualquier procedimiento o sanción que sea muy estricta”, dijo.Enfatizó que todos los planes fueron revisados y los dictámenes de los 212 ayuntamientos ya entregados a las comisiones correspondientes. “Ya todos están en orden”, dijo.Cabe recordar que, al cierre del plazo para la entrega y autorización de los planes, que venció el 30 de abril pasado, el Congreso exhibió que solo 148 ayuntamientos cumplieron con lo estipulado en la normativa.El resto de los municipios se distribuyeron entre quienes entregaron, pero no a tiempo, a medias o de plano no cumplieron con lo señalado en la ley.