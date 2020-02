No sancionarán a empleadas municipales de Xalapa que participen en paro nacional

El Ayuntamiento de Xalapa no aplicará sanciones a aquellas empleadas participantes en el paro nacional "El nueve nadie se mueve", garantizó la regidora integrante de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, María Consuelo Niembro Domínguez.



"Como Ayuntamiento estamos completamente a favor de los derechos de las mujeres, completamente; es una lucha muy válida (...) del Ayuntamiento no va haber ninguna cuestión. Al contrario, nos da gusto que las mujeres avancemos en este sentido y se unan a este tipo de convocatoria", expresó.



Apuntó que como Regidora asumirá el compromiso de asistir a la entrega de la Medalla "María Teresa de Medina", principalmente porque el 9 de marzo se estableció esta fecha para hacer la sesión solemne para conferir la presea.



Aseguró que ofreció que no haya ninguna situación contra las trabajadoras que participen en el paro y se queden en casa.



"Por parte del Cabildo, todavía no existe un posicionamiento al paro pero estamos con una postura y todo el Cabildo y el Ayuntamiento están a favor de los derechos de todas y todos".



Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Yadira Hidalgo González, dijo que dicho ente apoya el paro y en caso de una trabajadora reciba un descuento en su sueldo, puede promover una queja ante éste.



"Después de hacer lo que tenemos planeado (el 9, con la entrega de la medalla) vamos a parar actividades pero lo vamos a hacer de cierta forma, ya les diré cómo y hoy vamos a trabajar en ese tema en el Instituto".



Aseguró que ante el "paro", nadie debe dar permisos, sino escuchar la voz de las paristas.