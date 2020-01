No satisface a SETSUV aumento de 3.4% al salario propuesto por UV

Integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) realizaron una marcha por las principales calles de la Capital del Estado, con la finalidad de exigir un aumento salarial del 20 por ciento y la del Contrato Colectivo de Trabajo.



Juan Mendoza Gutiérrez, secretario general de dicha agrupación sindical, señaló que han tenido diálogo con autoridades de la Universidad Veracruzana (UV) pero no han llegado a ningún acuerdo, pues sólo les han ofrecido un incremento del 3.4 por ciento.



"Nos han ofrecido el 3.4 por ciento, uno por ciento en retabulación a los salarios y el 3 por ciento de aumento en diversas prestaciones pero nosotros consideramos que no es correcto este ofrecimiento porque sólo tiene repercusión en un grupo de trabajadores".



Asimismo, indicó que se instalará una mesa de diálogo para llegar a buenos términos y en el caso de no concretar acuerdos, estallará la huelga en las cinco regiones de la UV, el día 2 de febrero.



"En esta ocasión, nos toca revisar el contrato colectivo de trabajo, cláusula por cláusula, independientemente a la petición del aumento al salario. Somos alrededor de 3 mil 500 trabajadores en todo el Estado".



Los quejosos iniciaron su recorrido de las oficinas del sindicato, sobre la avenida Orizaba, continuaron en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, después sobre la calle Sayago, Lucio, hasta llegar por unos momentos a Palacio de Gobierno, bloqueando durante varios minutos la vialidad de la calle Enríquez, para concluir en las instalaciones de Rectoría de la UV.