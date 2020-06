El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es un hecho que Iberdrola vaya a suspender una inversión de mil 200 millones de dólares para la construcción de una central eléctrica en Tuxpan.



Al reconocer diferencias con la empresa española, dijo que recibió una carta en la que expresan que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y generar acuerdos.



“Todavía no hay ninguna información vamos a decir oficial; es una nota periodística. Recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen en efecto alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno”



López Obrador añadió que turnó la carta a la secretaria de Energía, Rocío Nahle y al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.



“Esta carta me la entregó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Entonces, en esos términos está la carta, no hay ninguna notificación en ese sentido (cancelar la obra); me hubiesen dicho que ante las diferencias que tenemos, que son públicas, habían tomado la decisión de cancelar la inversión de una obra y no es eso lo que me expresan”, añadió el mandatario federal.



Cabe señalar que de acuerdo con medios nacionales, la empresa Iberdrola motivó su decisión de suspender dicho proyecto por desacuerdos con la CFE, a partir de la nueva política gubernamental en materia energética.



La empresa ya contaba con el permiso de interconexión con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), sin embargo, faltaba el acuerdo con la CFE para el suministro de gas natural, a través del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan.



De acuerdo con la información, el proyecto se trataba de una central de ciclo combinado de mil 204 megawatts. Sin embargo, el Ejecutivo había endurecido sus críticas hacia Iberdrola, a la que acusó de poseer la mitad del mercado particular de generación de energía eléctrica en el país.



AMLO pide "no adelantarse”



Posteriormente, López Obrador fue cuestionado sobre los dichos del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien en sus redes sociales aseguró que la construcción de la central eléctrica sería realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



“Desde acá por Tempoal, me comuniqué con nuestra amiga Rocío Nahle, secretaria de Energía y me ha confirmado que el proyecto para Tuxpan se mantiene pero que es de la @CFEmx y la empresa del Estado licitará su construcción, donde empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de trabajar”, publicó el Gobernador en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, el Presidente insistió en que todavía buscarán dialogar con Iberdrola, empresa que incluso pidió una reunión con él.



“No vamos a adelantarnos, como existe una polémica porque estamos revisando contratos –consideramos que son otros tiempos– que se actuó con preferencia a las empresas particulares durante el periodo neoliberal de (Carlos) Salinas a la fecha, bueno hasta noviembre de 2018”, añadió.



Recordó que desde 1992, se permite la generación de energía entre particulares, lo que derivó en contratos llegando al punto de que las empresas privadas producen más energía que CFE.



“El plan era entregar todo el mercado de la energía eléctrica a las empresas particulares y sobre todo a las empresas extranjeras y en especial a las empresas españolas. Entonces, crecieron mucho; esta empresa Iberdrola tiene como 26 plantas en el país”.



“Para llevar a cabo esta privatización de la industria eléctrica, engañaron que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica, de que iba a bajar el precio de la luz y nada de eso sucedió en todo este periodo. No nos quedamos sin luz, al contrario, tenemos capacidad instalada para 20 o 30 años hacia adelante”, expresó.



De acuerdo con el Presidente, lo último que hizo el periodo neoliberal fue contratar gasoductos con condiciones desfavorables para la CFE, pues se hicieron negocios afectando el erario y sin bajar el precio de la luz eléctrica como se prometía.



“La CFE fue cerrando plantas o tiene plantas que generan energía que están siendo subutilizadas porque en los acuerdos que se tomaron primero suben la energía a la red de distribución que producen las empresas particulares y dejan hasta el final la energía que produce la Comisión Federal”.



“Por ejemplo, dijeron que la Comisión Federal de Electricidad no sube la energía primero porque no es energía limpia; pero no puede haber energía más limpia y barata que las de las hidroeléctricas y qué sucede; no turbinan las presas, las hidroeléctricas y por eso se mantienen los vasos llenos en el (río) Grijalba y por eso se inundó Villahermosa hace algún tiempo, porque estaba lleno el vaso de la presa. Tenían agua almacenada de más porque no turbinaban y subían energía al sistema para darle preferencia a las particulares”.



Aseguró que la presa Peñitas ha estado al 95 por ciento de su capacidad, ya que no sube energía eléctrica o no turbinan al no tener permitido subir la energía a las líneas de distribución, pues “la tecnocracia” en contubernio con las empresas particulares hizo a un lado a la CFE con contratos desfavorables.



Recordó que Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica en 1960, sin embargo, en los últimos tiempos ésta comenzó a privatizarse.



“En este caso de Iberdrola es una vergüenza, se llevaron a trabajar a esta empresa a la Secretaría de Energía, creo que del expresidente Fox o Calderón. El mismo Presidente Calderón, imagínense, un presidente de la República, que se va terminando su Gobierno a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola. Es una vergüenza”.



Acusó que hay desinformación en este tema y una campaña en medios hablando de que su Gobierno producirá energía con combustóleo, contaminando, además de expropiar para nacionalizar a las empresas particulares.



“No. Estamos actuando conforme a la Ley y defendiendo el interés nacional porque tenemos un compromiso que lo estamos cumpliendo desde que llegamos al Gobierno, que no aumente el precio de la luz en términos reales”.



“Si no rescatamos a la CFE, si sigue el desorden y el saqueo, si continúa el predominio de los intereses particulares por encima del interés general, del interés de los mexicanos, entonces sí va a seguir aumentando la luz como lo hicieron en ese periodo, como lo hicieron con las gasolinas”.



Pese a lo anterior, mencionó que todavía se puede llegar a un arreglo con Iberdrola, pues en su carta la empresa pide generar diálogo, pidiéndole una entrevista, aunque su intención es que la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, la atiendan primero.



“Pero ya basta, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos. México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, se acabó eso, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos”, concluyó.