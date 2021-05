No se amontonen por examen de nuevo ingreso, pide UV

Ante la pandemia de COVID-19 y de cara al examen de ingreso, la Universidad Veracruzana pidió a los estudiantes y sus familias no aglomerarse afuera de las sedes.



“Solicitamos respetuosamente a las familias y seres queridos de nuestros aspirantes, así como a vendedores y colegas de otras instituciones educativas, no aglomerarse a las afueras de las sedes de aplicación, pues esto rompe con las medidas de sana distancia que hemos venido promoviendo y atendiendo desde marzo de 2020. Evitemos señalamientos por parte de las autoridades”, dijo el vicerrector en la zona Orizaba- Córdoba, José Eduardo Martínez Canales.



De igual forma, hizo el llamado a los aspirantes para que se trasladen con tiempo a la sede que les corresponda en la fecha que se les indicó, cuidando cumplir con el horario y requisitos para ingresar a la aplicación, pues de lo contrario no podrá permitírseles el acceso.



“Toda esta información la tienen en su credencial de acceso al examen de ingreso, donde se indica clara y precisamente lo que se les requiere para realizar su examen en tiempo y forma”.



Recordó que el proceso de ingreso a la UV se encuentra certificado, además de que es supervisado por representantes del CENEVAL y de la Contraloría General de la Institución.



Por ello es que no se aplican excepciones de ningún tipo, de ahí la importancia de que cada aspirante respete puntualmente lo que se le ha indicado en diferentes momentos, en el marco de este proceso.