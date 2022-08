No se cederá a chantajes ante cierre de presa Yuribia: Alcalde de Coatzacoalcos

El alcalde de Coatzacoalcos Amado Cruz Malpica aseguró que no cederá a los chantajes que Tatahuicapan pretende para que se les entreguen 2 millones de pesos para una obra hidráulica y por lo que mantienen tomada la presa Yuribia.El cierre de la presa mantiene sin agua potable a por lo menos 50 mil habitantes de este puerto.Amado Cruz dijo que buscará agotar el diálogo con los inconformes. Insistió que no pasará por encima de la Ley al dar recursos de su municipio para beneficio de otros.Sólo en caso de que no se llegue a acuerdos, el Ayuntamiento porteño podría llegar hasta las instancias legales para solucionar el tema.