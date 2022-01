No se cumplirá meta de aplicar refuerzo contra COVID a 177 mil docentes: SEV

La meta de 177 mil vacunas a los docentes veracruzanos no se cumplirá debido a que muchos docentes se inocularon antes de tiempo con dosis que iban dirigidas a la población general, reconoció el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García.En su recorrido por la sede de vacunación en el ITESCO de Coatzacoalcos, explicó que hasta el jueves se había vacunado ya 114 mil docentes, cifra que aumentará a lo largo de este viernes.Indicó que hasta el momento no ha habido ningún inconveniente con respecto a las inoculaciones que se están haciendo en toda la entidad, sin embargo, reconoció que en Coatzacoalcos se tuvo que mover a los docentes, del domo a los salones, pues los fuertes vientos del Frente Frío número 23 estaban volando las carpas."114 mil se habían vacunado hasta ayer, habrá una variante de lo planteado de 177 mil debido a que muchos compañeros entraron al esquema de la población general. Aquí por las ráfagas se tuvo que trasladar la vacunación a los salones pero de ahí en fuera no ha habido otra situación", dijo.De las escuelas que han cerrado por contagios de COVID-19, reiteró que siguen siendo 66 de 16 mil, por lo que dijo, es mínimo el cierre."Reiterarles, los contagios no son de manera masiva en las escuelas. Es obvio, sí hay contagios pero debemos de tener las escuelas abiertas. Ha sido parte de lo que hemos venido platicando con las y los diputados y el Gobernador y las y los profesores. Debemos tener las instituciones abiertas por el rezago que ha provocado la pandemia y no podemos continuar de la misma forma. También decir que los contagios habidos, en una semana sale la gente, no es como antes y debemos ir empujando la manera presencial que venimos manejando desde hace tiempo", finalizó.