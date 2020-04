No se debe descalificar a autoridades en salud: Diócesis de Orizaba

El vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que ojalá las expresiones que piden a la gente no hacer caso al médico que lleva la estrategia para atender el coronavirus en México, Hugo López Gatell, no traigan consecuencias malas como el hecho de que la población no respete la cuarentena.



"En España y en Italia cuando pensaban que estaban cansados y aburridos de la cuarentena, mucha gente empezó a salir y entonces se elevó el pico no solo de casos sino también de los que requerían asistencia y ventiladores. Esperemos que como sociedad seamos responsables y no bajemos la guardia sobre todo ahora que estamos cerca de la fase 3 que puede ser la de mayor contagio".



Apuntó que no se debe descalificar a las autoridades de salud ni confiarse, sino que se deben, incluso, reforzar las medidas de prevención.



"Creo que de momento lo que el subsecretario nos va informando es la única fuente de referencia que tenemos como población, por eso más que dejar de escucharlo, debemos exigir que se nos informe de forma correcta y precisa, verdadera para dimensionar y hacer conciencia de la realidad actual".



Indicó que es cierto que haya contradicciones en ciertos niveles de gobierno, por ello lo que se espera es que el subsecretario Hugo López Gatell asuma el liderazgo que le debería caracterizar en esta situación, ya sea por su formación académica, por el cargo que tiene al servicio de nuestro país.



"Más que descalificar o desestimar su voz, debemos de exigirle que nos ayude al país dando la información real para que se cree la conciencia necesaria y se mantenga la autoridad en el puesto que desempeña".