No se debe hacer uso del pobre y de su necesidad: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, dijo que ya no se debe hacer uso del pobre y de su necesidad. Enfatizó que el pobre no es para sacarle ventaja de ningún tipo, sino que se le debe ver cómo un hermano.



"Hay tantas cosas de dolor, injusticia, pobreza, de enfermedad, de situaciones de dolor y donde se hace uso de la pobreza a beneficio".



Al dirigirse a algunos de los colaboradores de la Casa de la Misericordia durante la misa por el quinto aniversario de este sitio, que ha dado ayuda a los más necesitados y que durante la pandemia no ha cerrado su comedor, apuntó que es necesario que todos se sumen a una labor de este tipo.



"Gracias a los licenciados, psicólogos, administradores y demás personas que trabajan por el prójimo en esta casa".



Por su parte el encargado de esta casa, el sacerdote Román Gil Elías, indicó que no dejarán de caminar por la senda del auxilio hacia los pobres. "Nos toca seguir brindando el apoyo a todos los necesitados en este tiempo de pandemia, ciertamente hay temores ante la enfermedad, pero también hay mucha fe y eso nos llama a seguir sirviendo".



Añadió que este año la celebración es diferente, porque estamos en época de pandemia, pero, así como todos los días se otorgaron las raciones de comida a la gente, actividad a la cual se sumó el obispo.