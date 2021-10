No se descuiden ante pandemia, piden a comercios de Córdoba

Al último bimestre del año y con las festividades que se avecinan se espera un repunte de ventas hasta un 40 por ciento, señaló Marcela López Huerta, secretaria de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE).El corte de café, caña y los festejos propios de fin de año darán movilidad al comercio local, consideró.Sin embargo, pide la entrevistada no relajar las medidas de prevencion de salud pues señaló que hay mucha gente en la calle que ya no usa cubrebocas.De parte de los comerciantes dijo que siguen cuidando los protocolos de prevención siguen desinfectado y no permiten el accesosin cubre bocas pero la gente sigue actuando como si ya hubiera pasado el peligro bajo el argumento de que ya están vacunados.Por eso piden a la población seguir cuidándose para evitar un rebrote y que se cierre nuevamente el comercio.Finalmemte López Huerta reconoció que el primer semestre del año hubo un estancamiento económico y para el segundo donde ya la mayor parte de la población está vacunada, hay esperanza de que el panorama económico mejore.