No se designó a Directora en Bachillerato de Perote por problema con su título

Ante protestas, la Dirección General de Bachillerato aclaró que María Zita Roa Longui no asumió la Dirección de la Escuela de Bachilleres “General Manuel Rincón”, ubicada en Perote, debido a una inconsistencia con su nombre en su acta de titulación.



Y es que las instalaciones de la dependencia y el plantel fueron tomados desde el este martes por el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación en Veracruz (SETEV), quienes manifestaron su inconformidad por dejar sin efectos la orden de presentación de Roa Longui.



Los inconformes exigían la posesión inmediata de la docente pero en respuesta las autoridades, explicaron que de acuerdo con la información otorgada por el área correspondiente, en el momento de la integración del expediente individual, se observó en la revisión física de los documentos una inconsistencia en el acta de titulación.



“De la cual, firma carta compromiso de presentar el título correspondiente en donde aparezca su nombre correcto; informándonos que en fecha 17 de febrero de 2020 le fue requerido a la profesora María Zita Roa Longui, presentar el documento al que se comprometió, con el fin de regularizar su situación administrativa para acreditar su perfil académico”.



Se menciona que hay un documento que exhibe una constancia por parte del Secretario Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de fecha 2 de marzo de 2020, en donde señala que se está iniciando el trámite de corrección de nombre en todo su expediente académico, situación que es ajena a la Dirección General.



Se destaca que en la convocatoria respectiva se especifica como requisito presentar el título, cédula profesional o acta de examen profesional, lo cual era del conocimiento de la profresora.



Esto, porque fue a través de la hoja de presentación, en el apartado de observaciones, donde se especificó que: "… 3. Se apercibe que, si en los procesos de validación administrativa del trámite de alta de personal este resultara improcedente por presentar documentación apócrifa, incompatibilidad, etcétera, el movimiento será declarado improcedente y se dejará sin efectos el nombramiento sin responsabilidad para la Secretaría de Educación de Veracruz…".



De igual modo, se menciona en el comunicado que la DGB notificó por parte de la autoridad competente a la docente Roa Longui, en fecha 9 de marzo del 2020, que se dejaba sin efectos la orden de presentación por no cumplir con lo solicitado dentro del término legal.



“En relación con el señalamiento de los pagos inmediatos de los sustitutos, se debe mencionar que corresponden a los propuestos por la profesora Roa Longui, lo cual se encuentra en el curso del trámite ante la instancia correspondiente, como lo sabe la representación sindical”.



“En cuanto a los cambios de adscripción que señala, no se tiene registro de solicitud ingresada de manera oficial al subsistema”.



Para finalizar, se expone que en todo momento se ha privilegiado el diálogo y el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores, asimismo de los representantes sindicales.



“Actuando conforme a la normatividad y siempre buscando privilegiar el interés superior de nuestros estudiantes; por ello se exhorta a la comunidad educativa respetar el derecho a la educación de los alumnos que se encuentra por encima del particular, no realicemos acciones que los afecten, sumemos nuestros esfuerzos por el bienestar de nuestros jóvenes estudiantes, trabajemos por ellos y para ellos”.