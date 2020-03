No se dispara precio de huevo, kilo está en 40 pesos en promedio: PROFECO

Al advertir que se multará por 3 millones de pesos a quien abuse, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield Padilla, aclaró que hay estabilidad en el precio de huevo, el cual se mantiene a nivel nacional, en promedio, en 40.1 peso el kilo, lo mismo en el caso de la tortilla, el cual se encuentra en 16 pesos el kilo en tortillerías y en 11.40 pesos en supermercados.



En la conferencia “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario afirmó que medios de comunicación han estado reportando mal que el kilo de huevo se ha hallado en 90 pesos, cuando en realidad se trata del cono.



“Quiero demostrarles un fenómeno que está pasando y les ruego la ayuda a todos los medios de comunicación. Cuando empezaron a sacar que a 90 pesos el kilo de huevo dije yo ‘¡válgame dios!’, salí corriendo a buscar dónde estaban vendiendo a 90 pesos el kilo de huevo.



“Eso fue lo que encontré (al mostrar la imagen de una tienda), por favor lean completo, está bien que no escriben con una caligrafía perfecta, pero dice ‘cono de huevo’, no ‘kilo de huevo’, cono de huevo a 90 pesos. Ahí voy como loco a ver quién se está pasando de rosca para darme cuenta y perdí mi tiempo”.



El Procurador señaló que dar el kilo de huevo a 45 pesos sí está “un poquito alto”, pero no como para multar por 3 millones de pesos. “En general, hay estabilitad en los precios”, afirmó.



Sheffield Padilla explicó que México es superavitario en la producción de maíz blanco, huevo y frijol, es decir, producimos más de los que comemos, por lo que hay abasto suficiente.



Con gráficas, explicó que al declararse la Fase 2 de la pandemia por coronavirus sí hubo un ligero aumento en el precio promedio del kilo de huevo, pero no se ha disparado.



Asimismo, solicitaron información a la empresas productoras y se espera “una respuesta muy solidaria de ellos”.



Sobre la tortilla, también afirmó que hubo quien pretendía vender el kilo hasta en 20 pesos, pero hubo apercibimientos, aunque en general también hay solidaridad del sector.