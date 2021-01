No se embargarán autos que no paguen verificación, aclara Cuitláhuac

Automóviles del estado de Veracruz no serán embargados con la modificación en el pago de verificación vehicular, aclaró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.“Es falso, no inventen, no vamos a embargar, nunca se ha hecho eso, por un pago nosotros no lo vamos a hacer”, asentó el titular del Ejecutivo durante conferencia de prensa.Y es que apenas este lunes, concesionarios de Verificentros y Centros de Verificación aseguraron que la Secretaría de Finanzas les reveló que se implementará el retiro de unidades a quien no contara con la verificación vehicular.Al respecto, Cuitláhuac García negó dicha aseveración y explicó que únicamente se trata de establecer las bases para apostarle a la salud y cuidado del medio ambiente.En este sentido, el Mandatario estatal resaltó que esta modernización traerá consigo transparencia y mejoramiento en el servicio de verificación vehicular.“Lo que estamos haciendo es cambiar la forma de pago porque debemos tener la supervisión, el medio ambiente lo tenemos que cuidar y no después quejarnos”.A decir de García Jiménez, todas estas acciones se realizan con la finalidad de contribuir a largo plazo, en mejorar el medio ambiente a través de una actuación inmediata y pidió a la población sumarse a cumplir con este requisito.Cabe mencionar que el Ejecutivo ya habría aclarado que el pago de verificaciones vehiculares únicamente cambió en su formato pero continúa con los mismos costos y ahora con mayores facilidades de pago.Es decir, los particulares ya no cobrarán las verificaciones y el pago se hará de manera directa por el usuario.“En lugar de que lo cobre un particular, lo cobra ahora el Estado. No hay aumento y con eso se quita la corrupción que teníamos”, detalló García Jiménez al agregar que esta era una queja ciudadana y la causa de un problema ambiental.A decir del titular del Poder Ejecutivo, el motivo principal para hacer estos cambios en la forma de pago de verificaciones vehiculares, es a partir de la pandemia por COVID-19, ya que ahora se tienen que iniciar todos los programas preventivos de la salud.Por ello, esta estrategia contempla el cuidado del medio ambiente y por ende, la calidad del aire.El problema, reiteró, es que había corrupción para verificar, por lo que al hacer el pago, no necesariamente verificaban las emulsiones de gases y es por ese motivo que ahora se supervisará a través del Estado.Cuitláhuac García dejó en claro que la finalidad es que la verificación sea real, tanto en particulares como en el servicio público.“No vamos a embargar, nunca se ha hecho eso, por un pago nosotros no lo vamos a hacer”, asentó el Mandatario veracruzano.