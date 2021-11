No se ha dejado sin efecto el auto de no vinculación, define Leticia Perlasca

Psicólogo Joaquín RosasDirector de Al Calor Político.Leo en su prestigiado medio que el día de hoy se publica una nota que contiene imprecisiones seguramente no atribuibles a su personal, sino a quien generó la síntesis del expediente que es público por ser un asunto de índole burocrático, pero que atañen a su servidora, por lo que solicito si tiene usted a bien considerarlas para su publicación, ya que es información jurídica de importancia:El pasado 11 de junio, la magistrada Alma Rosa Flores, presidenta de la sala quinta penal del Tribunal Estatal del Poder Judicial del estado, en el TOCA 162/2020 dictaminó que en el juicio 52/2019 me fueron violados mis derechos humanos, al no haberse llevado de manera correcta el juicio oral, por lo que resolvió se repusiera el procedimiento incluida la determinación del juez para resolver lo del auto de no vinculación.Ante ello, recurrí al juzgado decimoquinto de distrito en el Estado, quién mediante el incidente de suspensión 668/2021 IV-B resuelve se dé entrada y se revise la violación a mis derechos humanos desde el fondo del asunto, ya que la forma se repetirá a través de la audiencia correspondiente para reponer el procedimiento, por lo tanto es imprecisa la información publicada, en razón de que no se ha dejado sin efecto el auto de no vinculación.Es importante mencionarle que la empresa contratada en el año 2012 por la Secretaría de Turismo se encontraba inscrita en el padrón de proveedores del gobierno del Estado, así como en el SAT, todo ello consta en el expediente del juicio.Asimismo las evidencias y testigos de la realización de la campaña de promoción turística, donde participó una actriz veracruzana de renombre internacional como consta en los siguientes vínculos: https://www.youtube.com/watch? v=DvNBk8ABKmYCon lo anterior le refrendo mi solicitud de acceder al derecho de replica como la marca la Constitución.AtentamenteMaestra Leticia Perlasca Núñez