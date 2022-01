No se ha vacunado a niños porque probabilidad de que mueran es “muy baja”: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no se ha vacunado contra COVID-19 a niñas y niños menores de 14 años porque la probabilidad que mueran por el virus es 274 veces menor que un adulto mayor.En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes, en Palacio Nacional, el Subsecretario explicó que la política de vacunación del Gobierno Federal está basada en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que prioriza la inmunización en distintos sectores de la población.“Cada niño y cada niña es importantísimo. La infancia es una de las etapas que merecen las mayores protecciones, pero la probabilidad de que un menor de edad tenga una complicación y muera por COVID es muy muy baja: 274 veces menores de lo que puede ser en las personas adultas”, refirió.El funcionario de Salud explicó que la política de vacunación está basada por ejes de prioridad: máxima a personas más añosas (mayores de 65 años), personal de salud y personas con inmunosupresión; prioridad alta: adultos con comorbilidades, personas embarazadas, docentes y personas con desventajas socioeconómicas; media, el resto de los adultos y niños y niñas con comorbilidades y prioridad baja: niños sanos.“Eso no quiere decir que se menosprecie a los que están abajo (niñas y niños menores de 14 años), lo que quiere decir es que para usar óptimamente la vacuna hay que empezar a proteger a los que tienen el mayor peligro”, declaró.El Subsecretario López-Gatell acusó que los opositores al gobierno lanzaron una campaña “tendenciosa y de mala fe” en contra de su gobierno por la vacunación contra COVID-19 para niños y niñas.“Ha generado polémica y los conservadores aprovechan esta situación como otras para decir que no nos importan los niños y somos unos malvados y no se atienden las recomendaciones de la OMS”, expresó.