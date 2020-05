No se han detectado fraudes con tarjetas del Bienestar, en Coatepec

El delegado regional de Programas Federales, Adrián González Naveda, informó que en la región de Coatepec no se ha registrado ninguna situación de fraude con tarjetas del Bienestar.



Entrevistado, dijo que la delegación ha estado alerta y no se han detectado casos, toda vez que la reacción de la Secretaría del Bienestar fue inmediata y desde que surgieron estos casos de fraude, se alertó de manera pública y a través de redes sociales para que la gente no cayera en engaños.



“Incluso el delegado federal, Manuel Huerta anunció que ya se está procediendo ante las instancias correspondientes para poner denuncias en contra de quien resulte responsable con este tipo de fraudes. Hacemos también el llamado desde la delegación para que la gente no se deje sorprender por estos engaños, toda la operación de los programas para el pueblo es gratuita y pública”, aseveró.



Por otra parte, González Naveda, indicó que todas las escuelas federales de nivel básico del distrito de Coatepec serán beneficiadas con el programa “La Escuela es Nuestra”.



Además de informar que en base a la matricula será el monto de recurso que reciban los padres de familia, pero será antes del 2021 cuando todas recibirán este beneficio.



“Aquí en nuestra región antes del 2021 serán 528 escuelas las que hayan recibido el programa, iniciamos con las que más lo necesitan. Vamos ir avanzando hacia los pueblos urbanos y de las diferentes ciudades que de igual manera van a recibir este recurso y los padres de familia se van a organizar para ellos hacer sus obras.

El monto recibido va depender de la matrícula, la regla de operaciones dice que la escuela que tenga de 1 a 49 alumnos, el recurso será de 150 mil pesos, de 50 a 150 serán 200 mil pesos, y arriba de 150 alumnos podrá llegar 500 mil pesos”, concluyó.