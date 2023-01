No se han detectado murciélagos con rabia en región de Orizaba

Aunque en la zona se ha detectado la presencia del murciélago Desmodus rotundus, el cual es transmisor del virus rábico, hasta ahora no tiene detectado que haya ejemplares que sean portadores de la enfermedad, indicó personal del Distrito de Desarrollo Rural Sustentable.Mencionó que ante los casos de esa enfermedad que se han presentado en algunos puntos del país, comentó que se realizaron muestras zoosanitarias, para lo cual se atraparon algunos ejemplares en Orizaba, Mariano Escobedo, La Perla, Ixhuatlancillo, Rafael Delgado, Aquila, Maltrata y Acultzingo.Comentó que, conforme a esas pruebas, hasta el momento no se tiene la presencia del virus de rabia paralítica bovina.Recordó que en la zona se cuenta con caballos, burros, bovinos, ovinos y caprinos, por lo que estos animales serían susceptibles de enfermar, por lo que se ha iniciado el proceso de vacunación del ganado como medida preventiva.El personal del Distrito de Desarrollo Rural Sustentable recordó que ese murciélago hematófago es el único que transmite la rabia y se encuentra en la zona de manera endémica, pero no hay presencia del virus hasta el momento.Agregó que se cuenta con la vacuna para los productores que deseen inocular a sus animales.