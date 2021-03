No se impedirá llegada de turismo a Veracruz en Semana Santa: Xóchitl Arbesú

A diferencia de hace un año, cuando ya se había hecho presente la pandemia y donde se cerraron centros turísticos, este 2021 no hay restricciones para acudir a cualquier lado en Semana Santa, reconoció la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú.



- ¿Entonces hasta el momento no hay ninguna propuesta de cerrar como se hizo el año pasado?



- No hay ninguna restricción en ese sentido. Este es un tema municipal y si algún municipio decide cerrar, se le apoyará como el año pasado lo hizo Tecolutla, Tamiahua, parte de Veracruz pero hasta el momento no hemos recibido el llamado de algún municipio para cerrar.



De igual forma, dijo que ya están trabajando junto con dependencias como Protección Civil Estatal, Seguridad Pública, Salud y Desarrollo Económico para controlar el aforo de la gente que llegue a territorio veracruzano como parte del periodo vacacional.



"También es importante la labor de las cámaras empresariales porque a través de ellas se puede llevar la voz y la responsabilidad. Sí los vamos a recibir, sí están abiertas las puertas de Veracruz pero con toda la responsabilidad para que no tengamos una tercera ola exacerbada".



La funcionaria hizo el llamado a todos los grupos ciudadanos, para que tengan en consideración que la pandemia sigue lamentablemente muy viva.



"Ya hemos avanzado en el tema de vacunación, ya muchos adultos mayores han recibido la vacuna, las primeras dosis pero todavía nos falta un largo trecho; por eso llamamos a la responsabilidad a cuidarse".