No se impide acceso a Álamo; se limita movilidad hasta donde Ley lo permite: Alcalde

Antes de la Fase 2 y ahora, en la Fase 3, estamos en una etapa preventiva para que la pandemia no se nos salga de las manos, dijo el alcalde Jorge Vera Hernández en un mensaje emitido a través de la radio local. En su mensaje, expuso que se buscan y aplican mecanismos tendientes a proteger a la población, máxime que en Álamo Temapache se tiene registrado un caso sospechoso de COVID-19 y existen casos positivos en municipios aledaños y con decesos en dos municipalidades del norte de Veracruz.



Dijo que se limita la movilidad lo más posible, utilizando argumentos razonables y nunca con el uso de la fuerza y explicó que cuando se trata de personas foráneas, se les invita a que se recluyan en la casa a donde llegan por al menos 14 días, en prevención de que pudieran traer consigo la enfermedad y se diera el contagio no deseado.



Aseveró que los camiones que traen mercancías tienen el tránsito libre y al llegar a los módulos informativos a los operadores y acompañantes se les toma la temperatura y se les aplica un cuestionario para determinar el estado de salud de los visitantes.



Destacó que la preocupación del Gobierno Municipal se extiende hacia la instalación de módulos donde los transeúntes se lavan las manos, otros donde se higienizan las unidades automotrices, en tanto que la Policía Municipal se encarga de exhortar a las familias a que se recluyan en su casa.



Especificó que a través de los medios locales y por perifoneo, se pide que al realizar las compras lo haga una sola persona por familia, que no lleve a niños o mayores de edad y que utilicen los productos de limpieza que los comercios tienen para lavarse las manos.



“No estamos obstruyendo el paso en absoluto y se limita la movilidad hasta donde la Ley lo permite, pues no nos encontramos en un sitio de toque queda o algo parecido y recomiendo a toda la población que acaten todas las recomendaciones del Sector Salud, al encontrarnos ya en la etapa tres”, dijo el Presidente de Álamo Temapache.



Finalmente, estableció que hoy más que nunca, es importante lavarse constantemente las manos con agua y jabón, al estornudar o toser hacerlo anteponiendo el codo, guardar la sana distancia a metro y medio o dos metros y sobre todo, no hacer reuniones donde se congreguen varias personas.