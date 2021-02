No se instalará al Alcalde Suplente de Actopan aunque caiga en desacato, insiste Congreso

Aunque incurra desacatos, el Congreso del Estado no instalará en el cargo al alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto.



Lo anterior lo confirmó la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Paola Linares Capitanachi, quien afirmó que el asunto se debe resolver “conforme a Derecho”.



Lo anterior, aunque la legisladora fue la única amonestada y registrada en el catálogo de sujetos sancionados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ante la negativa del Poder Legislativo a llamar a López Carreto.



Cabe señalar que el TEV dio un plazo de 10 días para que el Congreso local llame al Alcalde Suplente, mismo que venció el viernes pasado.



Sin embargo, este martes se confirmó que el Congreso no actuará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defina la legalidad de la determinación de los diputados en la revocación del mandato del alcalde titular, José Paulino Domínguez Sánchez, así como de la síndica Yazmín Palmeros Barradas.



Dichos exfuncionarios, de los cuales el Alcalde titular está prófugo y la Síndica está sujeta a proceso por presuntos desvíos, promovieron una controversia constitucional en contra de su separación del cargo.



Sobre este tema, la legisladora de MORENA, María Esther López Calleja, aceptó que han desacatado los resolutivos del Tribunal Electora de Veracruz (TEV) y de la Sala Regional del TEPJF, justificando que deben esperar y acatar el fallo que haga la Corte.



"Nosotros tenemos que esperar a que la Corte resuelva para poder actuar. ¿Cómo podemos hacer lo contrario?, nosotros no podemos hacer nada, pese a lo que el Tribunal diga. Está claro", refirió la legisladora y representante del Distrito XIII de Emiliano Zapata.



Explicó que el tema se analiza en diversas instancias, es decir, ante el Tribunal Electoral de Veracruz y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



"El Tribunal es el que dice que debemos reinstalar al Alcalde, al titular y en su defecto llamar al suplente, porque el titular no se presenta. Eso es lo que comenta por su parte el Tribunal pero la Corte dice que el tema lo tienen ellos y que nosotros tenemos que esperar a su fallo para nosotros poder proceder. Entonces por eso no podemos hacer nada", aseguró.



Cabe recordar que desde julio de 2020, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat, dentro de la resolución del Incidente de Suspensión de la Controversia Constitucional 17/2020, ordenó suspender la revocación de mandato de Domínguez Sánchez y su reinstalación pero el trámite sigue en proceso.



En todo caso, se determinó que se debía instalar al suplente José Alfredo López Carreto para asumir la administración municipal, sin embargo, el Alcalde permanece prófugo y la Síndica sujeta a proceso; por su parte, la Corte no ha resuelto este asunto.