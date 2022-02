No se junten con criminales, reitera Cuitláhuac a alcaldes de zona sur

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró su exhorto a los Alcaldes de la zona sur de la entidad para que eviten relacionarse o tener comunicación con los grupos de la delincuencia organizada.En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, fue enfático en señalar que los ediles que sean descubiertos en ello, serán procesados ante la justicia sin importar el color partidista al que pertenezcan.“Nuevamente vuelvo expresar mi exhorto que los alcaldes no entren en contacto con estos grupos delictivos porque luego les exigen a cambio favores. Lo mejor es cortar la línea con ellos y actuar contra los dos bandos, no uno sólo”, comentó.García Jiménez recordó que uno de los postulados de su Gobierno es cero pactos o acuerdos con los bandos, como ocurría en el pasado que se daba cabida a uno para que “limpiara” al otro.“Sí funciona el no tener pacto con la delincuencia, todos los jefes de plaza en los delitos para abajo de todos los grupos delictivos y también no ir por los charales nada más, vamos por los cabecillas, lo cual no es sencillo porque quitan algunas herramientas legales (la declaración de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad”, externó ante los reporteros.Comentó que los delincuentes “luego andan simulan ser muy bien portaditos”, y salen en sus fotos sin armas, “cuidando las formas” porque ya saben que están tras ellos.“Entonces decirle a los alcaldes de la región que corten la comunicación con los grupos delictivos, porque así van a tener autoridad moral en su propia región, su propio municipio (…) yo tengo autoridad moral, no estoy con ninguno de éstos y por eso les he dicho que no tenga esa comunicación con los grupos”, enfatizó una vez más.García Jiménez recordó que ya ha cumplido con lo dicho en anteriores conferencias de prensa, que si algún alcalde o alcaldesa se encuentra y se comprueba que está en la comisión de delitos ligados con estos grupos, no se actuará viendo el color de partido.“No vamos a encubrir a nadie del color que sea. Miren, estoy dando muestras y que vean muy bien lo que pasó en Ixtaczoquitán, que lo lean bien, se atrevieron y agredieron al periodista independientemente de lo que hacía el periodista, si tenía razón o no en lo que decía y publicaba, los responsables de su homicidio, no solamente con el material llegamos a los intelectuales, están en proceso legal”, manifestó el Gobernador.